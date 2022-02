Noi pași în proiectul Mara-Nord, care vizează reabilitarea mai multor drumuri județene din Maramureș Consiliul Județean Maramureș deruleaza achiziția publica pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii pentru „Servicii de verificare a documentației tehnice D.A.L.I. drumuri județene cuprinse in proiectul MARA-NORD”. ”Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro , sectiunea Publicitate anunturi nr. ADV 1269219/07.02.2022, la adresa https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100379128 Ofertele vor fi depuse pana la data de 17.02.2022, ora 9:00”, menționeaza CJ Maramureș. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in servicii de verificare… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

