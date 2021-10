Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (b1tv.ro) Aflat in Germania, Klaus Iohannis a reacționat vineri la tragedia care a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,in timpul participarii la evenimentul „Forumul European Carol cel Mare”. Acesta a spus celor prezenți la eveniment ca in Romania a vut loc „o mare nenorocire”…

- „Vreau sa transmit condoleante famililor indoliate dupa tragedia din Constanta. Am tinut in permanenta legatura cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sanatatii, autoritatile locale, pentru a ma asigura ca pacientii sunt transferati.Este de neacceptat sa se intample astfel de lucruri in spitalele…

- TOP 3 jocuri de masa populare in offline, pe care merita sa le incerci și online! (P) Exista numeroase dovezi care atesta faptul ca jocurile de noroc se afla in viața oamenilor de mii de ani. Unele versiuni au fost modificate destul de puțin, regulamentul lor fiind aproape identic cu cel de acum cateva…

- P3 Logistic Parks („P3”) continua demersurile pentru a-și atinge obiectivele de sustenabilitate la nivel de grup, prin transformarea activelor existente in Romania și la nivel global in cladiri eficiente din punct de vedere energetic, diminuandu-și astfel amprenta de carbon și contribuind la crearea…

- Romania și Republica Moldova aniverseaza vineri, 27 august 2021, 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. In 1991, Romania a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la scurt timp dupa proclamarea acesteia de catre primul Parlament constituit in urma unor alegeri…

- Inginerul constantean Nicolaie Pitu a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanta, in care a impartasit publicului o serie de informatii pretioase prinvind subteranul de apa din Dobrogea, si nu numai. Nicolaie Pitu s a nascut la 20 ianuarie 1934, in judetul Durostor, pe atunci parte din Romania.…

- 1.049 de noi cazuri COVID au fost raportate de catre autoritați in ultima saptamana, 26 iulie – 1 august, in creștere de la 660 in saptamana anterioara 19 -25 iulie, o creștere procentuala de 58,93%, potrivit calculelor facute de Libertatea. Doctorul Adrian Marinescu spune ca, deși nu e o creștere exploziva,…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 46 de cazuri Covid-19 in Romania. Un deces a fost raportat de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) și nu sunt decese anterioare. In Timiș avem doua noi infectari, dar niciun deces. Rata ramane constanta.