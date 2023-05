Noi nume se alătură în portofoliul TRU [The Real You]

TRU [The Real You], hub-ul ce mobilizeaza content creators relevanți structurați pe patru direcții (TRU Influencers, TRU Fashion, TRU Production și TRU Gaming) are acum noi tinere talente in portofoliu. Georgiana Murașan, Gabriela Bitiușca, Andrada Rax, Madalina Costin, Hayat Nabul și LavBbe sunt cele șase nume ce completeaza echipa fresh de creatori de conținut, iar ariile pe care le acopera fac parte din domenii precum cooking, fashion, make-up și lifestyle. 1. Georgiana Murașan (BakingAdventure) BakingAdventure a inceput din pasiunea Georgianei pentru gatit și din dorința de a impartași cu…