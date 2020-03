Noi metode de înșelăciune. Escroci deghizați în medici Autoritațile din mai multe zone din țara atrag atenția și spun ca escrocii au gasit noi metode de a-i pacali pe oameni, in plina criza provocata de coronavirus. In Caraș-Severin, au aparut indivizi care se dau drept medici ce vin sa recolteze probe pentru Covid-19. Prefectura judetului Caras-Severin atrage atentia ca in judet au aparut persoane care intra in locuintele oamenilor dandu-se drept medici care vin sa recolteze probe pentru testarea infectiei cu coronavirus sau spun ca sunt angajati ai firmelor de dezinsectie sau deratizare, cu scopul de a pacali oamenii si de a-i jefui.”Au fost semnalate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

