- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, iar Bianca Costea a obținut prima poziție in proba de 50 n liber feminin. Vlad Stancu a obținut medalia de bronz in finala probei de 1.500 m liber.David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber cu timpul […]

- Sportiva Bianca Costea a castigat, duminica, medalia de aur in proba de 50 metri liber, la Campionatul Mondial de natatie pentru juniori de la Lima. Ea a incheiat cursa in 25 de secunde si 35 de sutimi. Sportiva pregatita de Adrian Radulescu a fost urmata pe podium de italiencele Sara Curtis (25.53…

- Romania a incheiat superb Campionatul European de Inot pentru Juniori: cu o medalie de aur caștigata de fenomenul David Popovici la 100 m liber și un argint obținut de Vlad Stancu, la 400 m liber. Dupa 6 zile de concurs, un public extraordinar care a umplut in fiecare zi Complexul Olimpic de la Otopeni…

- David Popovici a obtinut, duminica, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori, la Otopeni. Sportivul roman a incheiat proba cu timpul 47.69. Pe locul doi s-a clasat britanicul Jacob Whittle (48.65), iar pe locul trei a terminat cipriotul Nikolas…

- David Popovici a cucerit vineri medalia de aur dupa ce a terminat primul in finala probei de 50 m liber masculin de la Campionatul European dedicat juniorilor. Popovici a fost inregistrat cu timpul de 20.16. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin…

- Sportiva romana Bianca Costea a castigat, joi, medalia de argint, incheind cu timpul de 25sec34/100 finala probei de 50 m liber feminin, din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori care se desfasoara in aceste zile la Otopeni. Calificata in ultimul act cu al treilea timp, Costea a fost…