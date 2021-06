Noi măsuri valabile de azi, în Dej Incepand de azi, 12 iunie, avem parte de noi masuri valabile in municipiul Dej, unde incidența a ajuns la 0,08. Conform Hotararii nr. 141 din 11 iunie 2021, in unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3 /1000 de locuitori, se dispun, pe o perioada de 14 zile, incepand cu data de 12.06.2021, urmatoarele masuri: a) organizarea și desfașurarea activitații in cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca rata incidenței in Dej e 0,44, vom avea parte de noi masuri incepand din 1 iunie. Conform Hotararii nr. 130 din 31 mai 2021, in unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3 /1000…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa scada și este foarte aproape de 1. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a actualizat rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (perioada 22 aprilie-5 mai 2021). In municipiul…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa scada. Toate comunele din imprejurimi au incidența sub 3, in afara scenariului roșu. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj a actualizat rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT)…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej continua sa scada. Cinci comune din zona au incidența peste 4. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj actualizeaza, zilnic, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (pentru…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane foarte aproape de 7,50. Cinci comune din zona au incidența peste 5. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj actualizeaza, zilnic, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane sub 7. Șase comune din zona au incidența peste 4. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj actualizeaza, zilnic, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (pentru perioada…

- Ratele de infectare cu COVID-19 sunt in creștere județul Cluj. Sunt deja 8 localitați care sau depașit rata de 7,5 cazuri la mia de locuitori și in care sunt aplicate restricții mai dure. Ratele de infectare cu COVID-19:1. CLUJ-NAPOCA 7.79 - 2620 cazuri2 DEJ 7.24 - 275 cazuri3 GHERLA…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej a crescut, din nou, peste 7. Cazuri de infectare cu noul coronavirus sunt in toate comunele din zona. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj actualizeaza, zilnic, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile…