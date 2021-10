Noi măsuri pentru cetățeni. Certificatul verde este din ce în ce mai necesar Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat astazi restricțiile care urmeaza sa fie aplicate incepand de luni pentru o perioada de 30 de zile. Pentru a intra in vigoare, masurile trebuie validate și prin hotarare de Guvern. Certificatul verde va fi obligatoriu pentru accesul in instituții, dar și la malluri, restaurante, hoteluri și pentru a ieși din casa dupa ora 22.00. Vor fi exceptați cei care merg la serviciu, au o urgența medicala și alte cateva motive intemeiate. Altfel, cei fara certificat verde nu pot ieși din casa in intervalul orar 22-5. Nunțile, botezurile, mesele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

