De la 1 august vor intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții, ce vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise, a declarat marți premierul Florin Cițu. The post Noi masuri de relaxare a unor restricții, de la 1 august, anunța Florin Cițu appeared first on Renasterea banateana .