Stiri pe aceeasi tema

- Personalul de paza existent la metrou va fi redistribuit in perioada urmatoare in cele 10 statii cu trafic intens de calatori, iar Politia Metrou va realiza actiuni de patrulare in toate aceste zone, astfel incat regulile impuse pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19,…

- Personalul de paza existent la metrou va fi redistribuit in perioada urmatoare in cele 10 statii cu trafic intens de calatori, iar Politia Metrou va realiza actiuni de patrulare in toate aceste zone, astfel incat regulile impuse pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, sa…

- Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman acționeaza in sistem integrat cu structurile MAI, sub coordonarea Instituției Prefectului Teleorman pentru verificarea respectarii masurilor de protecție impotriva raspandirii noului coronavirus. Acțiunea forțelor de ordine vizeaza respectarea masurilor…

- Au fost publicate ordine comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, respectiv Ministerului Sanatatii, prin care sunt stabilite masuri si reguli specifice pentru prevenirea raspandirii COVID 19. In Monitorul Oficial, nr. 435, partea I,…

- Scolile din Scotia se vor redeschide in luna august desi la inceput copiii vor petrece aproape jumatate din timp invatand acasa si restul la scoala, in clase cu un numar mai mic de elevi, pentru a ajuta la prevenirea raspandirii coronavirusului, a anuntat joi guvernul scotian, potrivit Reuters. Scotia,…

- COMUNICAT DE PRESA In contextul pandemiei cu noul coronavirus si instituirii starii de alerta, incepand cu data de 18 mai 2020 societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va aplica o serie de masuri preventive impotriva raspandirii Covid-19 in ceea ce priveste relatia cu utilizatorii, dupa cum urmeaza: Reluarea…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a anuntat ca, astazi, in județ au fost confirmate 48 cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18 persoane au fost declarate vindecate și au fost externate din unitațile spitalicești, 4 persoane fiind externate astazi. Totodata,…

- Prefectura Suceava a transmis, astazi, ca forțele de ordine, constituite in echipe de polițiști și echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, polițiști local și militari, au continuat sa efectueze verificari in sistem integrat, pentru monitorizarea situației operative, cu accent pe modalitatea de…