Noi măsuri ANTI-COVID în România. Ce județ impune noi restricții?

Satul Dobra din județul Dâmbovița, unde rata de infectare a trecut de 7 la mia de locuitori, a intrat în carantina. Este a doua localitate care se închide, dupa localitatea Cuca din Galați. Unul dintre focare este chiar în Primarie, unde 13 persoane au fost infectate. De asemenea, la Bacau au fost impuse restricții dure pentru a stopa raspândirea cu noul coronavirus.

Bacau este primul oraș din România în care toate școlile intra pe scenariul roșu. De luni, nicio instituție de învațamânt… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

