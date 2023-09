Noi majorări de prețuri în domeniul construcțiilor și comerțul cu amănuntul, în următoarea perioadă. Datele INS Noi majorari de prețuri in domeniul construcțiilor și comerțul cu amanuntul, in urmatoarea perioada. Datele INS Noi majorari de prețuri in domeniul construcțiilor și comerțul cu amanuntul, in urmatoarea perioada. Datele INS Sectorul contrucțiilor și cel al comerțului cu amanuntul ar putea inregistra majorari ale prețurilor. Managerii romani estimeaza, pentru perioada septembrie-noiembrie 2023, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si o crestere moderata a activitatii in […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Managerii romani estimeaza, pentru perioada septembrie-noiembrie 2023, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, dar si o crestere moderata a activitatii in industria prelucratoare si comertul cu amanuntul. Sunt date publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „In…

- Managerii romani estimeaza, pentru perioada septembrie-noiembrie 2023, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si o crestere moderata a activitatii in industria prelucratoare si comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica…

- In iulie 2023, comparativ cu iunie 2023, producția ajustata sezonier in sectorul construcțiilor a crescut cu 0,8% in zona euro și cu 0,7% in UE, potrivit primelor estimari ale Eurostat. In iunie 2023, producția in construcții scazuse cu 1,2% in zona euro și cu 1,0% in UE. In iulie 2023, comparativ…

- Creșterea costului vieții, in special din cauza scumpirii utilitaților și a alimentelor, a afectat majoritatea consumatorilor romani, potrivit sondajului CURS realizat la nivel național, in luna iulie, la cererea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).Datele alarmante…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si o crestere moderata a activitatii in constructii si in comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In cadrul…

- Economia UE a crescut cu 0,5% si a zonei euro cu 0,6% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.…

- Toate autoritatile de control vor verifica, in perioada urmatoare, plafonarea preturilor la alimentele de baza, a transmis premierul Marcel Ciolacu, care a vizitat un magazin din Sectorul 4, informeaza News.ro.”Protejarea puterii de cumparare a romanilor cu venituri mici si medii, cei mai afectati de…