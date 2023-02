Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au descoperit ca medicul Dan Tesloianu impreuna cu echipa sa de doctori ar fi falsificat in aceasta perioada de 5 ani formulare privind acordul pacienților in ceea ce privește implantarea acestor dispozitive.Știm ca exista niște formulare pe care pacienții trebuie sa le semneze atunci cand…

- Medicul Dan Tesloianu de la Spitalul Sfantu Spiridon din Iasi si alti medici din subordine ar fi falsificat formularele de consimtamant ale pacientilor carora le-ar fi implantat dispozitive medicale de la cadavre, acuza procurorii in referatul prin care au cerut arestarea medicului pentru 30 de zile,…

- In urma cu doar o zi, au avut loc percheziții in trei județe, dupa ce mai mulți medici ar fi montat pacienților stimulatoarea cardiace și defibrilatoare de la morți. Unul dintre doctori a fost reținut aseara pentru 24 de ore cu propunere de arestare preventiva.

- Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi. „La perchezitiile efectuate in cursul zilei de ieri, 17 februarie 2023, au fost ridicate urmatoarele bunuri…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea de medic la un spital din municipiul Iași, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata, prevazuta de art. 297 Cod…

- Unul dintre medicii care a refolosit stimulatoare cardiace de la cadavre a fost retinut, vineri noapte, potrivit stirileprotv.ro. El ar fi refolosit 238 de stimulatoare cardiace. In plus, acestuia i se mai aduc acuzatii de mita, dar si de complicitate la construirea ilegala a unei vile intr-o arie naturala…

