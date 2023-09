Noi informații despre starea răniților după exploziile de la Crevedia. 22 de persoane mai sunt internate, una în stare critică 22 de pacienți sunt acum internați in țara și in strainatate, dupa exploziile produse pe 26 august la statia GPL din Crevedia, dintre care unul singur este in stare critica, internat la Milano, a anunțat Ministerul Sanatații, miercuri, 6 septembrie.Dintre cei 58 de raniți internați inițial, 5 au murit, 31 au fost externați, 11 sunt internați in București și 11 sunt tratați in strainatate - 4 in Germania, 2 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Italia și 1 in Norvegia.Cele 11 persoane internate in Capitala, la aproape doua saptamani dupa incidentul din județul Dambovița, sunt in stare medie sau ușoara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

