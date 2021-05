Noi informații despre certificatele digitale COVID. STS anunță cum se va proceda Testarea de interconectare realizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) cu grupul tehnic de lucru de la nivel european s-a realizat cu succes, anunța instituția. Sistemul informatic aflat in dezvoltare la STS faciliteaza generarea certificatelor digitale UE privind COVID, transmiterea elementelor de siguranța care permit verificarea, centralizarea acestora in gateway-ul european și validarea codurilor QR de catre celelalte state membre ale Uniunii Europene. In cursul zilei de miercuri, 26 mai a.c., potrivit programarii stabilite la nivel european, Romania a realizat testarea de interconectare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

