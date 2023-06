Stiri pe aceeasi tema

- Balonul chinez doborat de Statele Unite in februarie deasupra Oceanului Atlantic nu a adunat informatii in timp ce a survolat teritoriul american, a anuntat joi Pentagonul, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Balonul chinezesc de spionaj care a zburat deasupra Statelor Unite la inceputul acestui an, inainte de a fi doborat, nu a colectat informații in timp ce a traversat țara, a anunțat joi, 29 iunie, Pentagonul, potrivit agenției de presa Reuters."Evaluam ca nu a colectat (date) in timp ce zbura deasupra…

- Cei cinci pasageri ai submarinului disparut in Atlantic, pe urmele Titanicului, mai au aproape 30 de ore de oxigen. Sonarele ar fi detectat niste bubuituri in zona unde a disparut submersibilul. E o cursa dramatica si contracronometru, iar sansele ca oamenii sa fie gasiti scad cu fiecare secunda…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP, citat de Agerpres.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat…

- Noul plan de asistenta are rolul de a reafirma "sustinerea constanta pentru Ucraina, inclusiv pentru consolidarea apararii antiaeriene si pentru acoperirea necesitatilor privind munitie de artilerie. Acest pachet, care totalizeaza 1,2 miliarde de dolari, este acordat prin intermediul Initiativei de…

- Cele mai sumbre ipoteze arata ca razboiul se amplifica și mai rau, iar in doua dintre acestea se ajunge la folosirea armelor nucleare. Specialiștii Serviciului de Informații al Apararii din Statele Unite au realizat patru scenarii extreme pentru desfașurarea razboiului. Din tot documentul reiese doar…

- Pentagonul estimeaza ca asteptata contraofensiva a armatei ucrainene pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse va putea aduce doar 'castiguri teritoriale modeste', avand in vedere nivelul trupelor, echipamentelor militare si munitiilor de care dispune Kievul, releva

- Scurgerea de documente clasificate ale Departamentului american al Apararii reprezinta un risc "foarte grav" pentru securitatea nationala, a declarat luni Pentagonul, potrivit BBC si AFP. Documentele - compliatii ale informatiilor obtinute de spionajul american, destinate unor oficiali de rang inalt…