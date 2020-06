Noi incidente în SUA după decesul lui George Floyd! Un mort şi 11 răniţi, într-un schimb de focuri de armă O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters. Intr-un tweet separat, politia din Minneapolis anuntase initial ca persoanele ranite au fost transportate la spitalele din regiune. "Un barbat adult a decedat, iar alte 11 persoane au fost ranite, dar vietile lor nu sunt in pericol", a indicat politia din Minneapolis, scena unor ample proteste impotriva rasismului si a violentelor politienesti dupa ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

O persoana a decedat si 11 au fost ranite in urma unor tiruri duminica, la primele ore ale diminetii, la Minneapolis, oras din nordul SUA, potrivit politiei locale, care anunta incidentul intr-o postare pe pagina sa de Twitter, citata de Reuters si agerpres.ro.

