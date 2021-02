Noi imagini spectaculoase trimise de pe planeta Marte de roverul Perseverance al NASA

Dupa ce a ajuns in siguranța pe suprafața planetei Marte, roverul Perseverance al NASA (Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala) din SUA a trimis o imagine nemaivazuta: cum arata procedurile de asolizare pe Marte, informeaza CNN . Roverul Perseverance a trimis, de asemenea, cateva fotografii cu locul de asolizare. Prima imagine distribuita vineri in cadrul unei conferințe de presa susținute de NASA a fost catalogata drept „entuziasmanta” de echipa care a primit-o. Acesta arata roverul care se apropie de suprafața solului marțian in timpul coborarii și asolizarii. O camera de pe scara de…