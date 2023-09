Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data drumul care leaga sau ar trebui sa lege Petrova de Barsana va vedea asfalt. Spunem „ar trebui” fiindca nu va fi asfaltata toata porțiunea, ci doar partea unde sunt case de locuit. Pentru restul traseului lucrurile sunt un pic cam complicate, acolo fiind necesare altfel de lucrari,…

- Pagina Cineclic a publicat un nou filmuleț vechi cu diferite obiective din Baia Mare, de acum aproape 50 de ani. De data aceasta, filmulețul prezinta mina Herja in plina glorie, dar și inceputurile construcției barajului Firiza. Conform comentatorului de la acea vreme, barajul era proiectat sa țina…

- Marți, 29 august, la intrare in Baia Mare a avut loc o noua ediție a Targului expozițional de berbeci, organizat de Asociația Crescatorilor de Ovine și Caprine Pro Ovis Maramureș. Evenimentul s-a bucurat de o prezența numeroasa din partea crescatorilor de animale, dar nu au lipsit nici autoritațile…

- UPDATE – Salvamont: Batranul a fost gasit pe un drum laturalnic spre localitatea vecina de una din echipele de cautare din teren in care erau si membrii familiei. E teafar si nu are probleme medicale. Știrea inițiala: SPJ Salvamont Maramureș intervine duminica seara in zona Mara pentru identificarea…

- Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” Baia Mare organizeaza concurs pentru postul vacanta de informatician, pe perioada nedeterminata. Conditii specifice de participare la concurs: 1. Studii de specialitate: superioare cu diploma de licenta, in domeniul informaticii; 2. Vechime – nu se solicita. Calendarul…

- Ploi abundente așteptate in minutele care urmeaza in mai multe localitați din județ. Meteorologii au emis un Cod galben de instabilitate atmosferica care este valabil pana la ora 12.45. Sunt vizate orașele Baia Mare, Baia Sprie și Cavnic, respectiv comunele Șisești, Recea, Dumbravița, Desești, Groși,…

- Imagini inedite surprinse in seara zilei de sambata, 1 iulie, tocmai in sensul giratoriu de la Semiluna. Mai mulți cai se plimbau nestingheriți in zona respectiva, unii dintre ei pascand iarba din sens. Vorbim de imagini cu care baimarenii au fost obișnuiți de-a lungul anilor, chiar daca in ultima vreme…