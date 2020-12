Stiri pe aceeasi tema

- Play Ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, sambata, ca prin adoptarea in aceasta saptamana a Ordonantei de Urgenta prin care se modifica si completeaza Legea 219 din 2018 privind aprobarea obiectivului de investitii a Autostrazii Iasi-Targu Mures, "guvernul a facut un pas…

- Milioane de telespectatori au vazut pana acum filmul „Singur acasa”. Sau „Home Alone”, comedia lansata in urma cu 30 de ani, pe 16 noiembrie 1990. Chiar și așa, pelicula este difuzata an de an de PRO TV și inca este urmarita de oameni, chiar daca l-au vazut și in anii precedenți.„Singur acasa” a fost…

- 7.9 milioane de români joaca jocuri video pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete, potrivit Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Studiul “Utilizatorii de jocuri video din România” dezvaluie, printre altele, care sunt cele mai populare platforme…

- ​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține noi finanțari de capital de risc dintr-un fond de investiții în valoare totala de 150 de milioane de euro, lansat, joi, în Germania, de catre o firma de venture capital care a finanțat anterior și platforma de transport FlixBus, prezenta…

- S-a dat startul înscrierilor în competitia de startup-uri IT cu proiecte în domeniul sanatatii EIT Health RIS Innovation Call. Proiectele câstigatoare primesc finantari totale de pâna sa 1,5 milioane de euro. În editiile anterioare, 6 proiecte din România au…

- ​Pentru prima oara în istoria industriei de game development din România, cifra de afaceri înregistrata de cele peste 100 de studiouri ce activeaza local a depașit 200 milioane de dolari, conform studiului anual al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, în…

- ​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține finanțari de capital de risc printr-un nou fond de investiții în valoare de 85 milioane euro, lansat de o firma spaniola de venture capital care a investit și în „unicornul” de livarari Glovo, prezent și în România.…

- Ajuns la ediția cu numarul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invita regizorii și producatorii de film de animație din Romania și Republica Moldova sa iși inscrie proiectele de scurtmetraj aflate in pre-producție la cea de-a doua ediție Pitch, please! Concursul…