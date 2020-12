Noi doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în 29 şi 30 decembrie Noi transe din vaccinul anti-COVID-19 vor sosi in Romania in 29 si 30 decembrie, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. ‘Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului. Astfel ca, la acest moment stim ca vor sosi noi vaccinuri anti-COVID-19 in Romania, dupa cum urmeaza: in data de 29 decembrie in Bucuresti, Cluj si Timisoara, iar in 30 decembrie in Brasov, Constanta, Craiova si Iasi‘, a precizat sursa citata. Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

