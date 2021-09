Noi dotări pentru școlile din județ In urma finalizarii procedurii de achiziție lansate de MEC-UMPFE in cadrul Proiectului privind invatamantul secundar ROSE (Romanian Secondary Education), finanțat prin Banca Mondiala, in 28 de unitați de invațamant din județ vor fi distribuite astazi, 129 de table interactive smartboard. Cele 32 unitați de invațamant de nivel liceal eligibile pentru Proiectul ROSE au realizat, in cursul lunii august 2020, comenzi pentru 3 tipuri de dispozitive electronice: laptopuri, camera web pentru videoconferințe și table interactive, in valoare totala de 978.090 lei. Echipamentele electronice… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

