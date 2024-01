Alesi republicani din Congresul american au anuntat miercuri lansarea unei proceduri in vederea destituirii secretarului insarcinat cu Securitatea Interna Alejandro Mayorkas,pe care-l acuza de faptul ca este responsabil de criza migratiei la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, relateaza AFP, citat de news.ro.

Ei fac acest anunt in contextul care aproape 10.000 de migranti traverseaza zilnic frontiera americana din Mexic, un subiect politic extrem de fierbinte odata cu apropierea alegerilor primare in vederea alegerilor prezidentiale prevzute in noiembrie.

Republicanii catalogheaza…