Stiri pe aceeasi tema

- Poliția vine cu precizari privind accidentul din data de 23 decembrie 2022, in care un minor de 10 ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe bulevardul Dacia, din sectorul Botanica al capitalei. „Pe cazul dat a fost inițiata o cauza penala, in cadrul careia…

- O fosta regina a frumuseții, care a fost numita ”Wifey” de catre Andrew Tate, a susținut ca a discutat despre arestarea lui cu extremiștii islamici care conduc Afganistanul.„Sunt ingrijorați de Andrew Tate și ne intreaba daca este inca liber”, a scris sambata pe Twitter fosta Miss New Jersey, Sameera…

- Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut in București, impreuna cu fratele sau Tristan, in cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.

- In jurul orei 16.00, un barbat in varsta de 71 de ani a fost lovit in plin de trenul IR 1832 Cluj-Napoca – Galati, care urma sa ajunga in Gara Suceava, relateaza Monitorul de Suceava.Din primele informații, barbatul venea dinspre padure si traversa calea ferata spre domiciliu. Mecanicul de locomotiva…