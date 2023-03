Noi dezvăluiri despre tragedia feroviară din Grecia. Mecanicul trenului Intercity ceruse în mod special ruta „morții” Ies la iveala noi informații despre tragedia feroviara din Grecia. Se pare ca mecanicul trenului de pasageri a ales special ruta care s-a tranformat in „cursa morții” Barbatul fi trebuit sa iasa la pensie anul trecut, dar nu a facut-o pentru ca voia sa iși ajute financiar fiicele, studente in Salonic. Mecanicul de tren a cerut in mod special sa conduca el trenul de pasageri, deoarece putea astfel sa ajunga in Salonic, scrie publicația elena ProtoThema. „Am aflat ca el a cerut in mod special sa fie pe acel traseu, dorea sa-și vada cele doua fiice care studiau la Salonic. Din cate am ințeles, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

