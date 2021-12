Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru-Silvestru Șoșoaca, sotul Diana Sosoaca, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa un scandal intre senatoare si o jurnalista a televiziunii italiene RAI 1, Lucia Goracci. Reprezentantii Politiei au anuntat ca Silvestru Sosoaca a fost pus sub control judiciar pentru 60…

- Jurnalista italiana Lucia Goracci acuza, intr-un interviu pentru publicația La Stampa , ca a fost sechestrata timp de noua ore in Romania, unde venise sa faca un interviu despre campania de vaccinare anti-COVID care a degenerat intr-un scandal cu Diana Șoșoaca. Goracci, care a depus o plangere impotriva…

- Jurnalista care a intermediat interviul italienilor de la Rai Uno cu senatoarea Diana Șoșoaca a povestit, marți, pe pagina sa de Facebook, in detaliu cele petrecute in biroul senatoarei din Romania. Delia Marinescu, jurnalista care colaboreaza cu Scena9 și a lucrat, in trecut, și la Libertatea, a fost…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Jurnalista italiana Lucia Goracci a formulat o plangere la Sectia 4 de Politie din Bucuresti impotriva senatoarei Diana Sosoaca, sustinand ca a fost sechestrata si ca sotul ei, Dumitru-Silvestru Sosoaca, a muscat-o de mana, noteaza news.ro. Goracci se afla in Bucuresti impreuna cu o echipa de filmare…

- Ce i-ar fi facut soțul Dianei Șoșoaca jurnalistei RAI 1. Lucia Goracci a formulat o plangere la Secția 4 de Poliție din București impotriva senatoarei independente Diana Șoșoaca, spunand ca a fost sechestrata și ca soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Sosoaca, ar fi muscat-o de mana. Ce i-ar fi facut…

- Diana Șoșoaca a ajuns vedeta in presa italiana in urma unui scandal in care au fost implicați soțul ei și o echipa de jurnaliști straini, venita sa ii ia un interviu senatoarei. La Stampa scrie ca jurnalista Lucia Goracci și o echipa Rai, dupa cum arata imaginile difuzate de Tg1, au fost sechestrați…