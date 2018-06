Stiri pe aceeasi tema

- Impușcat mortal pe o strada din Cancun, Mexic, pe 11 iunie, craioveanul Sorinel Constantin Marcu se afla inca pe lista persoanelor urmarite prin Interpol. Presa din Mexic scrie ca Marcu, care era insoțit de un alt craiovean, a fost impușcat ...

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii sub ochii altui conational.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii sub ochii altui conational. Sorin Constantin Marcu, in varsta de 44 de ani, si Zoltan Daniel Piculeata ar fi…

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii sub ochii altui conational.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii sub ochii altui conational.

- Sorin Constantin Marcu, un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii, relateaza Adevarul.

- Sorin Constantin M., un barbat in varsta de 44 de ani originar din Craiova, a fost executat in stil mafiot pe o strada din Cancun, Mexic. Barbatul a fost impuscat in cap prin luneta masinii, informeaza RomaniaTV.net. Barbatul de 44 de ani a fost impuscat in cap pe o strada din Cancun, sub privirile…