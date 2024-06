Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, potrivit unui raport al politiei rutiere federale, marti va avea loc un protest al fermierilor europeni, care va provoca perturbari considerabile pe reteaua rutiera…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca potrivit unui raport al politiei rutiere federale, marti, 4 iunie 2024, va avea loc un protest al fermierilor europeni, care va provoca perturbari considerabile…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca actual președinte, Klaus Iohannis, nu are nicio sansa sa ajunga secretar general al NATO. El a mai spus, referitor la sefia Comisiei, a Comisiei sau a Parlamentului European, Basescu a precizat ca cea de presedinte al PE este exclusa. Fostul sef de stat…

- Autocandidatura lui Iohannis pentru șefia NATO, anunțata ieri de la tribuna Președinției, este o rușine naționala. Pe forma și pe fond. Pe forma – intrucat niciodata in istoria NATO nu s-a mai intamplat un episod similar. In general, a zgaria pe la diverse uși pentru a obține o funcție este o situație…

- Evenimentul politic al anului, organizat de liberali in Capitala, lanseaza sub cele mai bune auspicii campania PNL pentru europarlamentare.„Noi am nominalizat un candidat excelent pentru alegerile viitoare. Suntem pregatiți pentru a face fața acestei curse electorale. Am expus ideile noastre privind…

- Congresul Partidului Popular European continua joi, la Bucuresti, urmand a fi ales candidatul PPE la functia de presedinte al Comisiei Europene. Adunarea Politica a Partidului Popular European a validat, marti seara, inscrierea Ursulei von der Leyen in aceasta competitie, pentru un nou mandat. Ursula…

- Adunarea Politica a Partidului Popular European a validat, marti seara, inscrierea Ursulei von der Leyen in aceasta competitie, pentru un nou mandat. Ursula von der Leyen, actuala sefa a Comisiei Europene, este candidat unic pentru a conduce lista Popularilor la scrutinul european din 9 iunie si, prin…

- Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres astazi si maine la Bucuresti pentru a marca startul campaniei sale electorale pentru alegerile europene din iunie, in care sondajele de opinie il plaseaza drept prima forta politica, potrivit Agerpres. Atentia se va concentra asupra politicienei…