- Femeia gravida, in varsta de 36 de ani, care a murit, vineri, la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2 dupa deces, potrivit unui comunicat remis de conducerea spitalului. "Pacienta in varsta de 36 de ani cu sarcina in evolutie 38 saptamani…

- „Este vorba despre sase pacienti cu multiple comorbiditati, varstnici, la care inclusiv terapia intensiva nu mai putea ajuta. Din nefericire, a intervenit decesul, dar COVID-ul a fost impulsul negativ in parcursul clinic al acestor pacienti. Dar accentuez ca pacientii erau varstnici, cu multiple comorbiditati…

- Doua persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, la Constanta, in urma infectarii cu coronavirus.Deces nr 127: Barbat, 67 de ani, Constanta, comorbiditati ciroza toxica, sindrom anemic, Anasarca , decedat in 26.10, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 128:…

- Maramuresul lovit de un nou val de coronavirus. Zeci de cazuri noi de infectari cu COVID-19 și patru persoane decedate Deces nr. 147 Maramures, persoana feminina categoria de varsta peste 80 de ani, a prezentat comorbiditati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- COVID-19 in Maramureș! Numarul persoanelor decedate a explodat. Numarul de noi infectari ramane ridicat, bilanț ingrijorator Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Judetului Maramures , au fost confirmate pana in prezent, 1552 de cazuri confirmate si 3 noi decese au fost inregistrate. Deces nr. 85…

- Avem 1.110 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Noua persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au…

- Cazul halucinant din Craiova in care o femeie a fost suspectata ca fiind pozitiva pentru ca inainte de a deceda a tusit s-a incheiat cel putin bizar. Initial, DSP Dolj a dispus inmormantarea femeii in regim special, dar ulterior s-a razgandit.