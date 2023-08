Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele care au avut loc in dimineața zilei de 19 august 2023, in Vama Veche, continua sa dezvaluie detalii șocante. In ciuda faptului ca Vlad Pascu a fost oprit de doua ori de oamenii legii, din pacate, tragedia de la 2 Mai nu a putut fi evitata. In urma cu puțin timp, a fost facut […] The post…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a ucis doi studenți la 2 Mai, in urma cu 6 zile, a fost scos din arestul IPJ Constanța și dus la audieri, vineri de dimineața, 25 august, scrie Digi 24. Șoferul drogat a fost filmat de o camera de supraveghere cu cateva ore inainte de accident, in Vama Veche, conducand…

- Potrivit autoritaților, analizele efectuate asupra mostrelor biologice prelevate de la șoferul Vlad Pascu au identificat urme ale a cel puțin trei substanțe interzise. Raportul a confirmat prezența unei varietați de droguri in organismul șoferului.

- Inspectorii judiciari vor lua la verificat dosarele penale din toata țara in care sunt cercetate infracțiuni de deținere de subtanțe interzise sau de comunitarea unor infracțiuni sub influența drogurilor, potrivit ordinului dispus de Roxana-Ioana Petcu, inspector-șef la Inspecției Judiciare.„Inspectorul-șef…

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Șeful IPJ Constanța, Adrian Constantin Gluga, a povestit, intr-o declarație de presa, filmul tragediei din 2 Mai. Potrivit acestuia, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi oameni fusese oprit anterior de polițiști, care au gasit in mașina sa substanțe suspecte a fi droguri, insa șoferul…

- Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate acestea, de fiecare data a fost lasat sa mearga mai departe,…

- Un tanar de 21 de ani a fost impușcat in picior, vineri seara, in Vama Veche, anunța IPJ Constanța. Incidentul a avut loc dupa o cearta pentru un loc de parcare și muzica data tare, conform informațiilor G4Media. In acest moment, la fața locului se afla un negociator din cadrul IPJ Constanța, avand…