- Persoane necunoscute au instalat un dispozitiv exploziv in mașina in care fiica ideologului rus Aleksander Dughin, jurnalista și politologul Daria Dughina, a murit in seara zilei de sambata, relateaza agenția rusa de stat TASS , care citeaza surse din randul anchetatorilor. Potrivit acestora, mașina…

- Angajații centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de ruși, spun ca sunt ținuți sub amenințarea armelor, iar trupele Moscovei folosesc centrala ca pe o baza militara, relateaza BBC. Forțele ruse au ocupat centrala nucleara, cea mai mare din Europa, la inceputul lunii martie. Cu toate acestea, este…

- Rusia se asteapta sa isi dezvolte relatia „strategica” pe care o are cu Ungaria, in ciuda sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana impotriva Moscovei, a declarat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. El l-a primit – foarte cordial – pe omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, venit la…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Rusia deține inițiativa in estul Ucrainei, dar ii va fi greu sa avanseze dincolo de Donbas, iar Kievul are inca șansa de a lansa o contraofensiva de succes, cred analiștii și oficialii citați de New York Times. Avril Haines, șefa comunitații naționale de informații din SUA, a enunțat zilele trecute…