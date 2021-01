Ministerul Sanatatii a oferit noi detalii despre pacientii transferati in urma incendiului de la Institutul Matei Bals. Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” Bucuresti: 11 pacienti, stare stabila, stationara. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: 4 pacienti – 2 pacienti in stare generala buna, urmeaza sa fie externati in zilele urmatoare; 1 pacient in stare generala mediocra, stabil in prezent; 1 pacient in stare grava (ATI), stabil in prezent. Spitalul Universitar de Urgenta „Elias”: 6 pacienti: stare stabila, stationara. Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale „Victor Babes”: 6 pacienti…