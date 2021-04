Noi detalii despre decesul lui Gabi Luncă. Ce spun medicii despre regretata artistă Artista Gabi Lunca a fost internata pe data de 13 martie, la Spitalul Județean Ilfov cu o forma severa de COVID-19. Aceasta a venit cu o afectare pulmonara de 90%, aproape chiar de 100%. Ulterior, ea a fost intubata, iar in cadrul spitalului, in cazul sau s-a respectat procedura de infectare cu COVID-19. Decesul a fost constatat la ora 20.50, in cursul zilei de vineri, 2 aprilie. Spitalul a respectat procedura, la doua ore de la deces au pregatit corpul artistei, conform normelor in vigoare pentru COVID-19. In acest moment, unitatea medicala așteapta sa o predea familiei. Aceștia susțin ca trupul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

