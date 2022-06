Stiri pe aceeasi tema

Imaginile din satelit furnizate de Maxar Technologies, din 21 iunie, par sa arate distrugeri provocate pe Insula Serpilor, dupa ce Ucraina a sustinut ca a lansat marti un atac asupra acestui teritoriu, relateaza The Guardian. In imagini se pot observa un turn distrus in capatul sudic al insulei,…

Liderul Republicii Populare Donețk (DPR), Denis Pușilin (susținut direct de Moscova), anunța pe canalul sau de Telegram ca trupele sale nu o sa se opreasca la granițele Donețkului și vor continua sa inainteze mai adanc in Ucraina, in ciuda armelor furnizate de Occident catre Ucraina.

Canalul February Morning are un singur obiectiv foarte ambițios și, aparent, imposibil de realizat: sa il rastoarne pe Putin de la putere. Fondatorul canalului, Ilia Ponomarev, a fost singurul deputat rus care a votat impotriva anexarii Crimeei in 2014, scrie The Guardian .

Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a afirmat marti ca razboiul cu Moscova intra intr-o 'faza prelungita', rusii cautand controlul total al regiunea Donbas si sa ocupe sudul, noteaza AFP. 'Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara pe termen lung', a declarat in fata ministrilor…

Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP.

Rusia a acuzat, marți, Ucraina ca „a pus in scena" noi imagini cu civili morți, in mai multe locații, in scopul de a da vina pe Moscova. Ministerul rus al Apararii a facut aceasta afirmație dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni dure impotriva Moscovei, dupa dezvaluirea…

Au trecut 33 de zile de razboi in Ucraina si presedintele Zelenski le-a cerut din nou europenilor si americanilor ajutor militar. Ucrainenii se confrunta cu bombardamente grele in mai multe zone. Au fost atacuri si la Liov, cel mai mare oras din vestul Ucrainei, langa granita cu Polonia, considerat…