- Poliția belarusa a reținut duminica cel puțin zece protestatari care s-au adunat din nou in centrul capitalei pentru a cere retragerea președintelui Alexandr Lukașenko, scrie Agerpres.Autoritatile au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si militar masiv, inaintea unei manifestatii la care…

- Politia belarusa a arestat cel putin zece persoane duminica, la Minsk, in apropierea pietei centrale unde se adunasera sute de protestatari, transmite dpa. Fortele de ordine formasera deja cordoane pentru a interzice accesul in zona. Autoritatile au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si…

- Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței…

- Forțele de ordine din Belarus incearca sa descurajeze orice eventuale proteste, dupa ce președintele Aleksandr Lukașenko, considerat ultimul dictator din Europa, a fost declarat duminica, pentru a șase oara, invingator in alegerile prezidențiale cu un scor copleșitor: 80 la suta din voturi. Peste 50…

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…

- O batalie între luptatori ai Statului Islamic și forțele de securitate afgane a avut loc timp de mai multe ore luni în orașul Jalalabad din estul Afganistanului, cel puțin 24 de persoane pierzându-și viața dupa ce un asalt nocturn al militanților islamiști a rezultat într-o evadare…

- Politia din Haga a arestat zeci de persoane, duminica, dupa ce acestea au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Aproximativ o mie de protestatari s-au…

- O serie de ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine au fost raportate, vineri seara, in Atena, in timpul unei demonstrații impotriva rasismului, informeaza Agerpres.Politia a folosit bastoane si grenade paralizante pentru a imprastia o multime de protestatari de stanga care au spart vitrinele…