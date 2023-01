Noi controale pe șoselele din zona Lugojului Polițiștii Biroului Rutier Lugoj au desfașurat duminica, in intervalul orar 12:00-20:00, o acțiune pe tronsonul DN.6 – Jena- Centura Ocolitoare a municipiului Lugoj – A6 breteaua de urcare pe A1 Deva-Nadlac, in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica, menținerii fluenței traficului, diminuarii riscului rutier și preintampinarii unor evenimente grave. Au fost legitimate 101 persoane, controlate 98 de autovehicule și reținute, in vederea suspendarii, 4 permise de conducere (2 pentru viteza și 2 pentru depașire). In urma verificarilor efectuate au… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca suntem intr-o perioada „incendiara” a anului, se fac multe controale pentru a avea… liniste. In data de 16 decembrie, politiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș au efectuat controale la mai multe societați comerciale autorizate in vederea comercializarii…

- Lucrarile, dar si avariile din reteau de termoficare, lasa, in timpul zilei de azi, clientii Colterm de pe mai multe strazi din Timisoara fara apa calda si caldura. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

- Testul de astazi iți arata cum stai cu vederea. Poți sa te evaluezi aici rapid și simplu și sa vezi cat ești de perspicace. Specialiștii au pus la indemana tuturor un test care sa le arate ce fel de minte au. Cercetatorii au oferit la dispoziție doar 13 secunde pentru rezolvarea raspunsului. Trebuie…

- In perioada 11-13 noiembrie 2022, polițiștii carașeni au acționat pe raza intregului județ, in vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand peste 350 de sancțiuni contravenționale celor care au incalcat prevederile legislative in vigoare. Ca masura…

- Polițiștii Secției 5 Rurala Belinț și cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor Timiș, impreuna cu reprezentanți din cadrul I.T.M. Timiș și D.S.V.S.A. Timiș, au desfașurat, in perioada 9-10 noiembrie, o acțiune in zona de competența, ce a avut ca scop prevenirea și combaterea activitaților ilegale…

- Astazi, 07 noiembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe strada Oborului, in canalul de colectare a apelor, a fost identificata o persoana decedata. La fața locului, polițiștii au identificat cadavrul unui barbat. Pana in momentul de fața nu a putut fi stabilita…

- Un șofer a fost surprins sambata de aparatul radar circuland pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, cu o viteza mai mult decat subla fața de cea legala. Polițiștii i-au reținut permisul pentru 4 luni și l-au amendat.

- Judecatorii din Constanta au dispus azi, 24 octombrie 2022, arestarea provizorie in vederea extradarii, pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la 24.10.2022 si pana la 22.11.2022 a unui cetatean rus, acuzat de savarsirea infractiunii de extorcare de bani comisa de grup de persoane. Instanta din…