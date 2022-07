Noi controale ale Poliției Locale în piețele din Timișoara Polițiștii locali au desfașurat, astazi, o noua acțiune cu efective marite, in Piețele Timișoara 700 și Badea Carțan, pentru a verifica modul In care se respecta legislația privind desfașurarea actelor de comerț, curațenia și oprirea sau staționarea autovehiculelor in perimetrele acestora. „In cadrul acțiunii au fost verificați un numar de 21 de comercianți și 32 […] Articolul Noi controale ale Poliției Locale in piețele din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

