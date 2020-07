Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca, potrivit autoritatilor austriece, masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetatenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinatii din alte state si in...

- De la 1 iulie, romanii care merg in vacanța in Grecia trebuie sa completeze un formular de localizare. Masura face parte dintr-un nou pachet de masuri de relaxare propus de autoritațile elene.

- Incepand cu saptamana aceasta romanii pot calatori din nou spre tari precum Italia, Franta, Germania, Elvetia, Austria, Ungaria si alte state europene unde raspandirea pandemiei a incetinit. Decizia autoritatilor s-a vazut imediat si in rezultatele celei mai mari agentii de turism online din Romania,…

- MAE spune despre sezonierii romani care lucreaza la o ferma din Austria și in legatura cu care exista informații potrivit carora lucreaza foarte multe ore pe zi și nu au condiții ca verifica respectarea contractelor.MAE a transmis, vineri, ca Ambasada Romaniei la Viena s-a autosesizat și a…

- Principalele declaratii din timpul sedintei de Guvern Vom aplica masurile de relaxare cu incepere din data de 15 iunie. In cadrul Comitetului pentru Situatii, am decis sa propunem pentru HG reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare. O masura care este extrem de importanta vizeaza…

- Romania a incetat Starea de Urgența din data de 15 mai 2020, Bulgaria cu doua zile mai devreme. In contextul starii internaționale de sanatate, oficialii ai autoritaților de turism din regiune trateaza modul de traversare a granițelor vizand atat confortul turiștilor, dar mai ales sanatatea acestora.…

- Turistii romani care merg in vacanta in Grecia vor prezenta dovada unui test negativ pentru COVID-19. Nu este insa vorba despre un "pasaport de sanatate", a spus secretarul de stat in Ministerul Economiei Razvan Parjol. Parjol a spus ca a avut discutii cu ministrii Turismului din Grecia si din Franta,…

- Romanii iși fac planuri de vacanta, impulsionati de anunțul autoritaților ca starea de urgența se va ridica dupa 15 mai. Pensiunile și hotelurile au deja oferte și sunt dornice sa iși primeasca oaspeții dupa aproape doua luni in care orice activitate a fost sistata.