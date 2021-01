Noi condiții de călătorie către Anglia. Ce regulă au impus autoritățile din cauza coronavirus Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP.Chiar daca au un rezultat negativ la test, persoanele din tarile cu risc ridicat vizate de masurile de carantina vor trebui sa continue sa se auto-izoleze timp de zece zile, a precizat executivul de la Londra intr-un comunicat.Aceasta masura are ca scop protejarea tarii "impotriva noilor tulpini de coronavirus precum cele observate in Danemarca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a instituit de azi noi restrictii antiepidemice, printre care interzicerea reuniunilor publice cu mai mult de cinci persoane, anunța agerpres . Masura a fost luata pentru a limita raspandirea noii tulpini mai contagioase de coronavirus venita din Marea Britanie si despre care guvernul de la…

- Romanii care vor sa ajunga in Turcia trebuie sa știe ca autoritațile de la Ankara au decis ca toate persoanele care intra in țara trebuie sa aiba un test negativ pentru COVID-19. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor…

- Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de noul coronavirus inainte de sfarsitul anului 2021, care va putea fi observata in unele tari, a declarat, miercuri, directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Soumya Swaminathan, care a avertizat ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti…

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford ar putea primi aprobare in UK chiar la scurt timp dupa Craciun. Cercetatorii au descoperit ca o jumatate de doza ar putea fi mai eficienta decat o doza intreaga, potrivit news.ro. Marea Britanie pare sa fie tara care da tonul la tot ce inseamna vaccin…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie sfatuiesc persoanele cu antecedente „semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech, dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, anunța agerpres . Intr-o declaratie, Stephen Powis, directorul medical al Serviciului…

- Anglia schimba regula de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai repede, daca prezinta un test COVID negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC . Pe 15 decembrie va intra in…

- Marea Britanie vine cu noi reguli de carantinare pentru persoanele care sosesc in țara. Calatorii pot parasi carantina obligatorie mai devreme, daca prezinta un test COVID-19 negativ. Testul se platește și se poate face cel mai devreme la cinci zile de la intrarea in țara, potrivit BBC.Masura va intra…