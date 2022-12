Stiri pe aceeasi tema

Poeta Ana Blandiana este presedintele de onoare al Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania, editia 29, care va incepe miercuri, la Romexpo, informeaza News.ro.

Germania trebuie sa fie pregatita pentru o escaladare a crizei din Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, la o conferința de la Berlin, informeaza Mediafax.

Dupa pierderea Hersonului, ocupanții ruși incearca sa creasca spiritul de lupta și iși concentreaza forțele in est, avand ca scop sa ajunga la granițele regiunii Donețk - potrivit ministrului adjunct al apararii de la Kiev, Hanna Maliar, relateaza RBC, potrivit RADOR.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni ca Republica Moldova are nevoie de granturi pentru a cumpara energie de pe piata, potrivit Agerpres.

Iranul a trimis experți militari in Crimeea ocupata de Rusia pentru a ajuta la lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, afirma Casa Alba, conform bbc.com. Iranienii sunt instructori și lucratori de suport tehnic, a declarat un purtator de cuvant al SUA.

Un razboi lung va testa capacitatea SUA și a aliaților sai europeni de a continua sa sprijine Ucraina din punct de vedere militar și economic și sa faca fața lipsei de gaz rusesc, se arata intr-o analiza publicata de Goyo G. Maestro in publicația spaniola La Razon.

Statele Unite "iau in serios" amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu "consecinte grave" in cazul in care presedintele rus trece la fapte, rrelateaza AFP, potrivit news.ro.

Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat Rusia sa nu foloseasca arme chimie sau arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina. Liderul american a facut aceste afirmații la Casa Alba, intr-un interviu acordat unui post de televiziune.