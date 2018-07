Noi cazuri de pestă porcină africană şi în judeţul Constanţa Noi cazuri de pesta porcina africana si in judetul Constanta Arhiva foto: Agerpres. Autoritatile din Tulcea au stabilit un plan de masuri pentru a limita extinderea virusului pestei porcine africane, a anuntat ieri prefectul judetului, Lucian Furdui. La începutul saptamânii viitoare vor fi eutanasiati toti porcii din localitatile Valea Nucarilor, Bestepe, Mahmudia, Jurilovca, Sarichioi si Ceamurlia de Jos. De asemenea, în judetul Constanta au fost confirmate ieri doua cazuri noi de pesta porcina africana. Animalele bolnave din localitatile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

