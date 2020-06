Noi avertizări de vreme rea pentru perioada imediat următoare Noi avertizari de vreme rea pentru perioada imediat urmatoare FOTO: Arhiva/ ISU Meteorologii au emis noi avertizari de vreme rea pentru perioada imediat urmatoare. Astfel, un cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata cu vijelii și caderi de grindina va fi valabil pâna joi noapte, la ora 23:00, la munte și local, în Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și în sudul Moldovei. Totodata, un cod galben de furtuni va viza pâna joi, dupa miezul nopții, zonele montane și vestul, centrul și nordul României. În funcție de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

