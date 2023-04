Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 19-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 13 mai, si va aduce publicului expozitii, interventii culturale si experimente artistice, proiectii, prezentari, spectacole, ateliere, animatii stradale si interioare, concerte sau tururi interactive, anunta organizatorii. Pe harta-program…

- Semne diacriticeIstoria ne cere socoteala: daca ne-am unit la 27 martie 1918, de ce suntem separați azi, daca a fost posibil atunci, ce ne impiedica sa repetam, cine sau ce sta in calea reUnirii Republicii Moldova cu Romania și ce fac guvernele noastre pentru a inlatura piedicile respective? Legaturile…

- Rusia va lua masuri adecvate daca Republica Moldova se va alatura deciziilor privind aplicarea de sancțiuni Uniunii Europene impotriva Moscovei, anunta Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, care citeaza declaratiile facute joi de purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Serviciul de Informații și Securitate (ISS) din Republica Moldova a decis miercuri blocarea a cinci site-uri ale agenției ruse de propaganda oficiala Sputnik, transmite Rador. E vorba despre cinci site-uri clona care publica in mod constant narațiuni anti-occidentale și pro-ruse. Autoritațile au motivat…

- In fiecare an, aproape 50 de copii nou-nascuți in țara noastra sint diagnosticați cu sindromul Down. Pentru a face vocea acestor familii tot mai auzita și a sensibiliza societatea, sint organizate diverse evenimente la nivel mondial. Și in Republica Moldova, de Ziua Internaționala a Sindromului Down…

- Chișinaul nu este singur in fața provocarilor cu care se confrunta și știe ca se poate baza pe cel mai important partener al sau, Bucureștiul, a declarat premierul Dorin Recean in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca. ”Este natural ca prima mea vizita peste hotare…

- Dupa ce Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, a facut cateva declarații potrivit carora Rusia nu se asteapta ca noul guvern de la Chisinau sa-si schimbe „retorica antirusa” menționand ca duc tara „cu incredere” pe calea Ucrainei, Chișinaul a raspuns noilor amenințari de la Moscova. Declarațiile…

- Rusia ar planifica o lovitura de stat in Republica Moldova, care urmeaza sa fie savarșita cu sprijinul unei „grupari cecene”. Declarația a fost facuta de șeful Consiliului Suprem de Securitate al Ucrainei, Alexei Danilov.In prezent, aceasta „grupare cecena” a fost trimisa in Turcia sub forma de „salvatori”,…