22 de institutii de cultura isi deschid portile in Noaptea Muzeelor, in 14 mai, asteptandu-si vizitatorii cu expozitii, spectacole de muzica si teatru, recitaluri, prezentari interactive si tururi ghidate ale unor case memoriale. In Noaptea Muzeelor vor putea fi vizitate 22 de institutii de cultura: Teatrul „Tandarica”, Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul „George Severeanu”, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul „Theodor Aman”, Muzeul „Victor Babes”, Muzeul „Fredric Storck si Cecilia Cutescu Storck”, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Muzeul de Arta Populara „Dr. Nicolae Minovici”, Colectia…