Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor, manifestare devenita deja tradiție, este marcata anul acesta sambata, in data de 13 mai, iar muzeele din subordinea Consiliului Județean Maramureș au pregatit o serie de activitați speciale pentru vizitatorii care le vor trece pragul in aceasta zi dedicata culturii. Ca in fiecare an,…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe parcursul zilei de 13 mai 2023, 12:00-22:30, in cadrul Nopții Muzeelor 2023, la Muzeul de Istorie a Orașului Chișinau (Turnul de Apa), vor fi organizate un șir de evenimente cultural-artistice tematice: targ eco art, proiecție de filme documentare, expoziții…

- Casa Memoriala ‘Mihai Eminescu’ si Bisericuta familiei Eminovici vor putea fi vizitate de publicul larg in Noaptea Muzeelor, a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, Memorialul Ipotesti – Centrul de Studii ‘Mihai Eminescu”. Potrivit sursei citate, pe 13 mai, publicul va avea acces gratuit…

- Evenimentul european Noaptea Muzeelor, ajuns in acest an la a XIX-a editie, va fi sarbatorit sambata, 13 mai 2023, oferind publicului ocazia de a vizita gratuit expozițiile deschise la muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, dupa urmatorul program: PALATUL CULTURII (17.00 – 22.00),…

- Evenimentul european Noaptea Muzeelor, ajuns in acest an la a XIX-a editie, va fi sarbatorit sambata, 13 mai 2023, oferind publicului ocazia de a vizita gratuit expozițiile deschise la muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, dupa urmatorul program: PALATUL CULTURII (17.00 –…

- Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, organizeaza sambata, 13 mai 2022, in intervalul orar 19:00 - 23:30 „Noaptea muzeelor 2023”. Evenimentul se va desfașura sub egida Rețelei Naționale a Muzeelor din Romania, iar anul acesta titlul evenimentului este „DREAM

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica Lugoj sarbatorește inceputul primaverii printr-o expoziție de marțișoare, care va fi vernisata marți, 28 februarie, la ora 11.00. Folosind materiale neconvenționale, reciclabile, marțișoarele au fost realizate de preșcolarii Gradiniței P.P Nr.…

- Complexul de apartamente Vaias Aparts din Targu Neamț ofera servicii Premium de cazare intr-o locație ultracentrala. Situat aproape de natura, la poalele padurii de sub Cetatea Neamț, complexul este format din 8 apartamente utilate și mobilate dupa ultimele standarde (doua sunt inca in lucru, dar vor…