Noaptea Muzeelor: 22 de instituţii de cultură din subordinea Primăriei Capitalei vor fi deschise Primaria Capitalei anunta ca 22 de institutii de cultura din subordinea institutiei isi deschid portile in Noaptea Muzeelor, in 14 mai, asteptandu-si vizitatorii cu expozitii, spectacole de muzica si teatru, recitaluri, prezentari interactive si tururi ghidate ale unor case memoriale. Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Cultura, Invatamant, Turism a Municipiului Bucuresti si institutiile de cultura din subordine, se alatura Noptii Europene a Muzeelor si isi asteapta vizitatorii in 14 mai cu expozitii, spectacole de muzica si teatru, recitaluri, prezentari interactive si tururi ghidate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

