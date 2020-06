Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) va avea loc cu opt saptamani inainte de cea a Academiei americane de film, reprogramata pentru 25 aprilie 2021. Detalii referitoare la calendar vor fi anuntate in curand, a transmis organizatia. Gala Globurilor de Aur avea loc,…

- Ceremonia de decernare a premiilor Oscar care trebuia sa aiba loc in februarie 2021 a fost amanata pentru luna aprilie a anului viitor, din cauza pandemiei de coronavirus, a anunțat, luni, Academia americana de film, potrivit CNN. Este pentru prima oara in ultimii 40 de ani cand evenimentul de decernare…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat miercuri noi modificari ale regulamentului desfasurarii Globurilor de Aur, care precizeaza ca nu vor putea fi nominalizati la aceste premii actorii care nu isi arata fetele pe ecran, relateaza EFE. "Rolurile care implica doar vocea nu sunt eligibile…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.

- Editia a 32-a a premiilor Moliere, anuntata initial pentru 11 mai, a fost amanata pentru mijlocul lunii iunie sau inceputul lunii iulie, potrivit producatorului de spectacole Jean-Marc Dumontet, proprietarul mai multor teatre pariziene, anunța news.ro.Evenimentul la care sunt recompensate…