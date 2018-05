No countryside for old men

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la conferința Capital, Agricultura 2018, Bogdan Costea, Team Leader Carmeuse Agricultura Romania, a explicat ca in 1991 Romania avea 1,5 milioane de hectare de terenuri acide, iar acum are peste șase milioane.

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat in cadrul Conferinței Capital – Agricultura 2018 ca in Romania trebuie majorate efectivele de animale și pasari pentru ca astfel sa fie consumata in țara producția majora de porumb pe care o avem.

- Fermierii vor primi gratuit si anul acesta apa pentru irigat, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca apa a fost introdusa deja pe canale cu o luna mai devreme decat anul trecut, iar pana in prezent au fost irigate 26.000 de hectare. "In prezent avem programul de sustine…

- Efectivele Romaniei de bovine, porcine si de pasari au scazut in 2017, fata de anul precedent, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS), o situatie care pare sa nu-l ingrijoreze pe ministrul agricuturii Petre Daea, care se lauda cu un numar mai mare de cereri…

- Baza de dare CEDAM, care cuprinde tot istoricul de daune al mașinilor asigurate din Romania, va trece de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR), scrie Capital . Aceasta va primi funcții noi, astfel incat asiguratorii sa poata accesa mai multe informații.…

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…