Stiri pe aceeasi tema

- Plante de canepa, inalțimea carora depașea doi metri au fost depistate in gospodaria unui locuitor din Vulcanești, care este plecat peste hotare de ceva timp. Potrivit vecinului proprietarului casei, cateva saptamani in urma cand a vizitat gospodaria plantația nu ar fi fost sau cel puțin nu a observat-o.

- In urma cu aproximativ trei luni, Margherita din Clejani a avut un accident rutier in Capitala. Oamenii legii au constat ca vedeta se afla sub influența substanțelor interzise. Cum a reacționat Margherita?

- Oamenii au ajuns la capatul rabdarilor dupa ce la fiecare ploaie strada si curtile lor sunt inundate ca dupa potop. De vina ar fi o canalizare realizata cu fonduri europene, dar care nu a fost proiectata pentru a face fata precipitatiilor.

- Caz absolut revoltator in Romania anului 2020. DIICOT a saltat mai mulți membri au unei familii care rapeau oameni cu handicap sau fara adapost și ii foloseau pe post de sclavi. Oamenii erau batuți, infometați, exploatați. Polițiștii și procurorii au facut joi doua percheziții și au salvat cinci…

- Protestul veteranilor, care s-a desfașurat astazi în Piața Marii Adunari Naționale, a încalcat restricțiile legate de COVID-19, impuse de autoritați, iar participanții nu au pastrat nici distanța sociala și nici nu au purtat maști. Sunt concluziile Poliției, care a venit cu explicații…

- Vecinii Clejanilor fac dezvaluiri șocante din scandalul momentului! Oamenii vorbesc despre adevarate scandaluri in casa artiștilor, generate in mare parte de comportamentul rebel al copiilor. Ba chiar fiul unuia dintre acești vecini a fost „victima” accidentului provocat sambata de Margherita.

- Imagini șocante cu o batrana care este batuta crunt de propria fiica au aparut in spațiul public, scandalizand cetațenii. Polițiștii au acționat in acest caz, insa nu au dat nici o pedeapsa.

- Intr-un drept la replica, Bogdan Glavan, șeful Directoratului FRC și consilierul premierului la PNL, lanseaza acuzații dure la adresa foștilor angajați care l-au denunțat pentru abuzuri in conducerea instituției și gestionarea “iresponsabila” a crizei COVID-19. Oamenii disponibilizați continua sa arate…