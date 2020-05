Stiri pe aceeasi tema

- Alianța formata din Renault, Nissan și Mitsubishi a anunțat in aceasta saptamana o serie de decizii importante cu privire la gamele de modele. Principala veste este ca Renault se va ocupa de dezvoltarea SUV-urilor subcompacte, in timp ce Nissan va prelua sarcina de a dezvolta SUV-urile compacte. In…

- Renault va anunța in aceasta saptamana un amplu program de masuri pentru a reduce costurile in contextul pandemiei de coronavirus. Presa internaționala a speculat ca francezii ar putea renunța la participarea in Formula 1, insa șeful Cyril Abiteboul susține ca ultimele decizii legate de viitorul competiției…

- Renault, Nissan și Mitsubishi au lansat un "nou model de cooperare in afaceri", cu care spera sa obțina produse mai eficiente și o mai mare competitivitate de piața. Așa cum poate era de așteptat, prioritare sunt reducerea costurilor și maximizarea profiturilor. Cel mai important element din strategia…

- Partenerii din cadrul Alianței utilizeaza schema leader-follower pentru a spori eficiența și competitivitatea produselor și tehnologiilor Fiecare membru este de referința pentru regiuni, acționand ca o poarta de acces și ca un mecanism de sprijin pentru competitivitatea tuturor partenerilor Alianța…

- Doi mari constructori auto, Renault si Nissan, și-au amanat planurile de fuziune completa, transmite Reuters, citand surse din interiorul alianței. Motivul se afla in faptul ca producatorul nipon este...

- (P) La trei saptamani de la data la care și-a suspendat activitatea din cauza pandemiei de coronavirus, principalul dealer auto din nordul Moldovei și-a redeschis porțile. SC Darex Auto SRL, companie care comercializeaza modelele Dacia, Renault și Nissan, a anunțat pe 24 aprilie reluarea activitații.

- Bineinteles nu vorbim de un W124 cu motorul V8 de cinci litri sau un BMW 540i din anii 80, ci de acele masini germane mult laudate de catre romani care din pacate erau echipate cu motore extrem de mici. Vorbin de anii 80 cand un Passat avea sub capota motoare cu puteri…

- Acesta este de fapt un motor realizat impreuna cu francezii de la Renault si care echipeaza toate modelele de clasa mica Mercedes insa si aproape toata gama Renault, Dacia si Nissan in Europa. Adica daca vreu un A180 sau un A200 pe benzina primesti acest motor Renault, insa…