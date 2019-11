Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez Renault, ac'ionar majoritar al Dacia, si-a inrautatit estimarile privind vanzarile si profitul in 2019, in conditiile in care producatorii auto globali sunt afectati de cererea mai redusa de pe pietele majore, cum ar fi China, si de investitiile semnificative pentru vehiculele electrice,…

- Thierry Bollore, directorul general al producatorului auto Renault, a fost demis vineri in urma unei decizii a consiliului de administratie, scriu Reuters si Financial Times. Motivul oficial nu a fost dezvaluit, insa se pare ca legaturile cu fostul sef Carlos Ghosn, acuzat de fals in declaratii financiare,…

- Makoto Uchida, presedintele societatii mixte detinute de Nissan in China, nu era favorit in cursa pentru alegerea noului sef al grupului auto nipon, el a venit la mijlocul carierei la Nissan si este cunoscut pentru etica riguroasa a muncii si concentrarea neabatuta pe reducerea costurilor. Fostul…

- Excedentul de cont curent din acest an este estimat la 276 miliarde de dolari, a declarat economistul Ifo Christian Grimme, pentru Reuters. El a adaugat ca excedentul Japoniei este previzionat la 188 miliarde de dolari si al Chinei la 182 miliarde de dolari. In contrast, SUA ar urma sa raporteze…

- Președintele Nissan Motor, Hiroto Saikawa, va demisiona pe 16 septembrie dupa ce a recunoscut ca a primit din partea companiei plați nejustificate, transmite Reuters. Și predecesorul lui Saikawa, Carlos Ghosn, a demisionat tot in urma unui scandal financiar, Ghosn fiind urmarit penal de catre justiția…

- Aplicatia de mesagerie Telegram, care isi cripteaza continutul, va permite utilizatorilor sa isi ascunda numerele de telefon, pentru a-i proteja pe protestatarii din Hong Kong de monitorizarea de catre autoritati, potrivit unei persoane apropiata situatiei, transmite Reuters.Actualizarea Telegram,…

- Peste 200 de producatori americani de incaltaminte i-au cerut miercuri presedintelui Donald Trump sa anuleze planurile de a mari tarifele pentru importurile din China, masura care va intra in vigoare la inceputul lunii septembrie, afirmand ca acestea sunt taxe ascunse care vor majora preturile suportate…